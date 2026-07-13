Il Comitato Olimpico Internazionale ha annunciato che la combinata nordica non farà parte dei Giochi delle Alpi del 2030, decisione presa autonomamente dall’ente. La comunicazione è arrivata circa una settimana dopo, senza che ci siano state esclusioni o modifiche da parte del Cio. La combinata nordica, dunque, resterà fuori dall’edizione del 2030, senza coinvolgimento diretto del Comitato Olimpico Internazionale.

È passata sostanzialmente una settimana dal giorno in cui il Comitato Olimpico Internazionale ha comunicato la propria decisione di escludere la combinata nordica dal programma dei Giochi delle Alpi Francesi 2030. Ovviamente non sono mancate le reazioni da parte degli addetti ai lavori del settore e di atleti di altri sport, solidali con i loro colleghi, ‘diseredati’ dalla famiglia a Cinque cerchi. Per questo è doveroso effettuare un “ritorno” sulla vicenda, andando a sottolineare come tutti stiano facendo fuoco sul bersaglio sbagliato, sparando i loro strali contro il Cio. Lungi da chi scrive voler difendere uno degli organi di governo sportivo più discutibili e meno limpidi nel panorama globale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Olimpiadi, il Cio non ha escluso la combinata nordica. Si è esclusa da sola dai Giochi 2030

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Olimpiadi Milano-Cortina 2026 - (Parte 5) COMBINATA NORDICA

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