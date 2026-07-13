Nuovo regolamento lotterie in Italia al via le estrazioni online e a distanza | cosa cambia

Il nuovo regolamento sulle lotterie in Italia permette ora di partecipare alle estrazioni anche online e a distanza, grazie alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che disciplina i biglietti digitali. Per la prima volta, le estrazioni differite sono accessibili tramite strumenti digitali, ampliando le modalità di partecipazione. La normativa stabilisce le regole per l’utilizzo dei biglietti elettronici, aprendo la strada a un sistema di gioco più digitale rispetto al passato.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto contenente il nuovo regolamento generale delle lotterie a estrazione differita, con il quale il legislatore riconosce e disciplina per la prima volta la possibilità di partecipare alle estrazioni anche a distanza, attraverso biglietti digitali. Il testo disciplina in maniera dettagliata ogni fase delle lotterie, dalla vendita dei biglietti alle estrazioni, fino alla riscossione dei premi ed entrerà in vigore il 25 luglio 2026, ovvero 15 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 10 luglio). Arrivano i biglietti digitali per le lotterie in Italia. Fino ad oggi la partecipazione alle lotterie a estrazione avveniva quasi esclusivamente acquistando un biglietto fisico presso una ricevitoria o un punto vendita autorizzato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di sabato 24 Gennaio 2026

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