Piano sosta via libera al nuovo regolamento Cosa cambia | abbonamenti e divisione in zone

Il consiglio comunale di Cisterna ha approvato ieri, 27 aprile, un nuovo regolamento che disciplina la gestione delle soste a pagamento. La normativa introduce modifiche riguardanti l’assegnazione di abbonamenti e la suddivisione delle aree di sosta in zone specifiche. La decisione riguarda le modalità di accesso e le tariffe applicate nelle diverse zone della città, con l’obiettivo di organizzare meglio la mobilità locale.

Il nuovo regolamento per la disciplina e la gestione della sosta a pagamento è stato approvato ieri, 27 aprile, dal consiglio comunale di Cisterna. Due le novità introdotte rispetto al passato: la mappatura della città divisa in zona e gli abbonamenti. Nel dettaglio, il regolamento delle strisce.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Nuove insegne e cartelloni luminosi a Roma, ecco cosa cambia col nuovo regolamentoEntro la fine di aprile, al massimo nella prima settimana di maggio, il regolamento entrerà in vigore. Salsomaggiore, Piano Sosta: gli abbonamenti saranno validi anche nel parcheggio del Mercato e alla CoperturaDopo alcuni mesi di sperimentazione del nuovo piano sosta del Comune di Salsomaggiore, l’Amministrazionesta valutando alcune modifiche. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Aumentano le strisce blu a Roma: via libera dall'assemblea al piano parcheggi; Subito tolto disco orario in via Tranquilli; Piano urbano della sosta, più posti per i residenti e nuove convenzioni; Arengo, niente più disco orario in via Tranquilli, la sosta torna libera. Nuovo piano della sosta: da maggio al via la riorganizzazione nei quartieri centraliPartirà nel mese di maggio il nuovo piano della sosta che interesserà una vasta area della città, con l’obiettivo di rendere più ordinata ed efficiente la ... giornaleadige.it Da luglio il nuovo piano della sosta in città: più parcheggi per i residenti, si paga anche nel weekendEntro luglio sarà operativo il Piano urbano della sosta (Pus) di Verona, che regola la sosta nei quartieri limitrofi alla Ztl. veronaoggi.it Saronno, scatta piano anti-cattivo odore: dal tavolo tecnico al divieto sosta per i camion e Molf - facebook.com facebook