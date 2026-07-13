nuovo record di visitatori sul maggiore

L'estate 2026 ha registrato un nuovo record di visitatori sul Lago Maggiore. I dati indicano un aumento delle presenze e un incremento della permanenza media dei turisti, contribuendo a rafforzare l’economia locale. La crescita del turismo si traduce in una maggiore capacità di spesa. Il Lago Maggiore si conferma così come uno dei principali motori economici del Nord Italia durante la stagione estiva.

L’estate 2026 conferma il Lago Maggiore come uno dei principali motori economici del Nord Italia. La crescita del turismo non si traduce soltanto in un aumento delle presenze, ma in un rafforzamento dell’ economia locale grazie a una maggiore capacità di spesa dei visitatori e a una permanenza media sempre più elevata. Secondo i dati di Cities Analytics elaborati da Confcommercio, l’area del Lago Maggiore che comprende il Varesotto e Luino ha registrato un incremento delle visite del 34,5% rispetto allo scorso. Parallelamente, il Distretto Turistico dei Laghi ha superato 4,9 milioni di pernottamenti, con un aumento del 5,7% e una permanenza media salita a circa 3,4 notti per turista. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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