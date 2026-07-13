Sono stati assunti nuovi anestesisti al Sant’Andrea, che garantiranno la presenza di epidurali 24 ore su 24. La decisione deriva dalla priorità di rafforzare il servizio di partoanalgesia senza compromettere le altre attività dell’ospedale. L’assessore alla Sanità ha sottolineato l’importanza di reclutare personale medico specializzato per migliorare l’assistenza durante il parto. La nuova squadra di anestesisti entrerà in servizio a breve, assicurando copertura continua per le procedure di analgesia.

"Considero particolarmente positiva l’indicazione emersa dalle parole dell’assessore alla Sanità Massimo Nicolò: dare priorità al reclutamento di personale medico anestesiologico, condizione imprescindibile per rafforzare il percorso di partoanalgesia senza compromettere le altre attività essenziali dell’ospedale". A dirlo è Francesco Corradi, direttore di Anestesia e Rianimazione all’ ospedale Sant’Andrea, a seguito del recente annuncio dell’assessore Nicolò sull’arrivo di nuovi anestesisti nel presidio spezzino a partire da settembre per garantire l’ epidurale h24 alle partorienti, in risposta all’interrogazione presentata dal consigliere regionale di FdI, Gianmarco Medusei. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovi anestesisti per il Sant’Andrea. Garantiranno epidurale sulle 24 ore

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