La nuova Renault Captur del 2027 non è ancora stata presentata. La seconda generazione ha ricevuto un restyling nel 2025-2026, con aggiornamenti estetici e tecnologici. Non sono stati diffusi dettagli ufficiali sul design, motorizzazioni o caratteristiche del modello futuro. La casa automobilistica non ha ancora annunciato quando verrà svelata o quali novità introdurrà. La produzione e la commercializzazione del nuovo modello non sono state confermate.

Considerando che la Renault Captur di seconda generazione ha appena ricevuto un profondo restyling (il model year 20252026 che ha introdotto il frontale geometrico firmato da Gilles Vidal), parlare di una Renault Captur per il 2027 significa proiettarsi verso la fine del ciclo vitale di questo modello o verso i primissimi bozzetti della terza, futuristica generazione. Il DNA rimarrà quello di un SUV compatto da città (segmento B), ma la formula cambierà per adattarsi alle nuove sfide del mercato europeo. Ecco come potrebbe configurarsi: Estetica: Linee da “Mini-Rafale” e Massima Efficienza. Il look della Captur 2027 estremizzerà il nuovo linguaggio stilistico Renault, abbandonando del tutto le vecchie linee curve degli anni passati. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Renault Captur 2027: come sarà il nuovo modello?

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Nuovo Renault Captur | 2026 — Conviene comprarlo La verità sul nuovo modello

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