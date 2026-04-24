Nuova Nissan Skyline 2027 | come sarà il nuovo modello?

Da ilgiornaledigitale.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Nissan Skyline 2027 non è ancora stata ufficialmente svelata nei dettagli, ma sono circolati diversi teaser e dichiarazioni da parte della casa automobilistica. Alcuni rumor considerati credibili forniscono indicazioni su caratteristiche e design del nuovo modello. Fino a quando non verrà annunciata ufficialmente, queste informazioni rimangono parziali e soggette a conferma. La presentazione ufficiale è prevista per il prossimo futuro.

La verità è che la Nissan Skyline 2027 non è ancora stata presentata ufficialmente nei dettagli completi — però tra teaser, dichiarazioni di Nissan e rumor abbastanza credibili, possiamo farci un’idea piuttosto precisa di come sarà. In breve: che tipo di auto sarà. Berlina sportiva a 4 porte (non una coupé, non una GT-R). Posizionata tra la Nissan Z e la GT-R. Pensata come modello “emozionale” del brand (non da massa). Quindi: meno estrema della GT-R, ma molto più sportiva di una normale berlina. Motore e prestazioni (attese). Le indiscrezioni sono abbastanza coerenti: V6 3.0 biturbo (VR30). Potenza stimata: 400–450 CV. Trazione posteriore. Possibile cambio manuale (rarità oggi ).🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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All New Nissan Skyline First Look With Iconic Taillights Back

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