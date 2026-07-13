Nuoto nel meeting nazionali ancora davanti a tutti i ferraresi Andreotti e Zampini a medaglia Applausi a Città di Castello
Durante il XXIX meeting nazionale “Tifernum Tiberinum” a Città di Castello, dal 2 al 5 luglio, otto atleti di Copparo di Acqua Time hanno gareggiato. Tra loro, due nuotatori si sono distinti conquistando medaglie. La squadra ferrarese si è confermata davanti a tutte le altre in classifica generale. L'evento ha ricevuto applausi per le prestazioni dei partecipanti, in particolare per i risultati di Andreotti e Zampini.
Al XXIX meeting nazionale “ Tifernum Tiberinum ”, svoltosi a Città di Castello dal 2 al 5 luglio scorsi, ha partecipato anche il gruppo degli atleti di Copparo di Acqua Time: otto gli atleti scesi in terra umbra, che si sono cimentati nel meeting tiberino. Risultati di valore per gli atleti copparesi, che complessivamente hanno conquistato un oro, due argenti e tre bronzi, diversi piazzamenti a ridosso del podio e molti primati personali. Sul gradino più alto del podio è salito Matteo Andreotti nei 200 farfalla in 2’15”38, che si è classificato anche 2° nei 100 farfalla e terzo a tempo di primati personali nei 200sl (2’01”92) e nei 400sl (4’24”15). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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