Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano ha risposto con un secco “No” alla richiesta di accesso agli impianti nucleari danneggiati dalla guerra, avanzata dal direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica. La risposta arriva in merito alle ispezioni richieste dall’Aiea, alle quali Teheran ha deciso di non acconsentire. La questione riguarda gli impianti nucleari danneggiati e le ispezioni sul loro stato.

(LaPresse) “ No “. Così ha risposto il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran, Esmaeil Baghaei, alla domanda se Rafael Grossi, direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, abbia richiesto l’accesso agli impianti nucleari danneggiati dalla guerra e se l’Iran acconsentirà. Baghaei ha inoltre accusato gli Stati Uniti di aver “fatto a pezzi” un memorandum d’intesa firmato con l’Iran a giugno. “Considerando le quattordici clausole del memorandum d’intesa, gli americani, in questo breve periodo, in un modo o nell’altro, ne hanno fatto a pezzi le varie parti”, ha affermato in una conferenza stampa. Il portavoce ha aggiunto che l’Iran onorerà il proprio impegno solo fintanto che gli Stati Uniti faranno lo stesso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Iran.

© Lapresse.it - Nucleare Iran, Teheran dice no a ispezioni Aiea: le parole del portavoce del ministero degli Esteri Baghaei

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Natanz, l'impianto nucleare colpito da Israele. L'Aiea: «Molto preoccupante»

Notizie e thread social correlati

Iran, Grossi (Aiea): "Le ispezioni al nucleare iraniano ci saranno"Il direttore dell’Aiea ha confermato che gli ispettori nucleari visiteranno i siti di arricchimento dell’uranio in Iran.

Ora l’Iran se la prende con X. Il portavoce del ministero degli esteri: «Ha rimosso la spunta blu, anche se avevamo pagato»Il portavoce del ministero degli esteri ha dichiarato che l’ente ha notato la rimozione del segno di spunta blu dall’account di una piattaforma di...

Temi più discussi: Summit Ankara: dichiarazione finale su Iran e mutua difesa articolo 5; Nucleare Iran, Shine: Nessuno vuole scendere a compromessi. Il regime è vulnerabile, ma non è caduto; Iran, ultimatum a Teheran, riapri Hormuz entro oggi o ci saranno conseguenze; Meloni nella lista nera dei responsabili della morte di Khamenei. La minaccia di Mojtaba: Vendetta per mio padre.

Si dice che le forze speciali iraniane stiano piazzando mine nella corsia omani sostenuta dagli Stati Uniti dello stretto di Hormuz reddit

Teheran dice 'no' alle ispezioni Aiea: le parole del portavoce del ministero degli Esteri Baghaei(LaPresse) No. Così ha risposto il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran, Esmaeil Baghaei, alla domanda se Rafael Grossi, direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomi ... msn.com

Meglio di dieci bombe nucleari. Teheran: Hormuz è più importante dell'atomicaIl consigliere militare della Guida Suprema iraniana, Mohsen Rezaei, ex capo delle Guardie Rivoluzionarie, ha dichiarato che lo Stretto di Hormuz, punto focale delle tensioni con gli Stati Uniti, è pi ... huffingtonpost.it