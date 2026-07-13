Novità in vista ad Amici c’entra lo sport | cosa sappiamo

Notizia in breve

Per la prossima edizione di Amici si ipotizza l’introduzione di nuove discipline sportive. La produzione sta valutando diverse opzioni, anche se non sono ancora stati ufficializzati dettagli. La trasmissione, condotta da Maria De Filippi, è ancora in fase di pianificazione e non ha comunicato date di inizio. Le indiscrezioni sulle possibili novità si susseguono, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.