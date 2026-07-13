Novità in vista ad Amici c’entra lo sport | cosa sappiamo

Da novella2000.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per la prossima edizione di Amici si ipotizza l’introduzione di nuove discipline sportive. La produzione sta valutando diverse opzioni, anche se non sono ancora stati ufficializzati dettagli. La trasmissione, condotta da Maria De Filippi, è ancora in fase di pianificazione e non ha comunicato date di inizio. Le indiscrezioni sulle possibili novità si susseguono, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

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Scopriamo insieme tutte le novità sulla nuova edizione di Amici. Potrebbero essere introdotte nuove discipline. La nuova edizione di Amici è ancora lontana dal debutto televisivo, ma le indiscrezioni sul talent show di Maria De Filippi iniziano già a moltiplicarsi. Mentre la produzione è al lavoro per definire il cast dei professori e selezionare i nuovi allievi, nelle ultime ore è emersa una voce che, se confermata, potrebbe rappresentare una delle novità più importanti degli ultimi anni. Secondo quanto riportato da Chi Magazine, infatti, la ventiseiesima edizione del programma potrebbe ampliare la propria offerta formativa introducendo discipline mai viste prima all’interno della scuola. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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