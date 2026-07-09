Grandi novità ad Amici 26 | parla Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi ha confermato che Amici 26 subirà modifiche. Le sue dichiarazioni arrivano dopo settimane di indiscrezioni sul programma. La produzione ha annunciato cambiamenti nelle modalità di selezione e nelle modalità di trasmissione. La nuova stagione sarà caratterizzata da un rinnovamento nel format e nella struttura del talent. Le novità sono state annunciate in un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche o sui contenuti specifici.

Amici 26 si prepara a cambiare e le parole di Pier Silvio Berlusconi arrivano a confermare le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane. Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, l’amministratore delegato ha affrontato diversi temi legati alla prossima stagione televisiva, soffermandosi anche sul futuro del talent show di Maria De Filippi. Senza entrare nei dettagli, Berlusconi ha ribadito che sono in arrivo novità importanti per il programma, alimentando l’attenzione su possibili cambiamenti già anticipati da alcune fonti. Le parole di Pier Silvio Berlusconi. Nel corso della presentazione dei palinsesti, Pier Silvio Berlusconi ha confermato che Amici 26 subirà delle modifiche. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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