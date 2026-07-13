"Un concerto toccante, ancora una volta abbiamo sentito la vicinanza di tutti". Così Betty Mariani, mamma di Nicolas Staffolani, uno dei tre ragazzi maceratesi morti nello schianto in superstrada del 14 giugno scorso, ha commentato il concerto di "Appassionante", sabato sera in piazza della Libertà a Macerata. Una serata dedicata ai tre giovani, davanti a un pubblico di duemila persone. Giorgia Villa, Mara Tanchis e Stefania Francabandiera, in arte Appassionante, il primo trio crossover di opera-pop tutto al femminile, hanno conquistato la piazza di Macerata grazie alle loro splendide voci. Momenti di gioia e divertimento si sono alternati al toccante ricordo di Nicolas, Giorgio Franceschini e Daniele Francalancia, le cui famiglie erano presenti nelle prime file del pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Note per Nicolas, Giorgio e Daniele: "Sentiamo la vostra vicinanza"

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