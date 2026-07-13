All’aeroporto di Bologna è stata annunciata una limitazione temporanea nell’erogazione di carburante per gli aerei, a causa di un problema nella catena di approvvigionamento di uno dei principali fornitori. La decisione potrebbe causare disagi ai voli in partenza. Non sono stati comunicati dettagli sulla durata della restrizione o sulle eventuali ripercussioni sui voli programmati. La situazione rimane sotto monitoraggio da parte delle autorità aeroportuali.

Possibili disagi in arrivo per i passeggeri in partenza dall’ aeroporto di Bologna. Lo scalo ha disposto una limitazione temporanea nell’erogazione di carburante per aerei a causa di un problema nella catena di approvvigionamento che coinvolge uno dei principali fornitori. Alla base della decisione ci sarebbe il ritardo di una nave cisterna incaricata della consegna del jet fuel destinato ad Air Bp, tra i maggiori operatori del settore in Italia. La ridotta disponibilità di carburante ha reso necessaria l’adozione di misure straordinarie. Per informare le compagnie aeree sarà pubblicato un Notam, il bollettino operativo destinato agli operatori del trasporto aereo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - “Non c’è benzina”. Caos voli in Italia, l’annuncio all’improvviso

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