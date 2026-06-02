Italia maltempo shock | all’improvviso il caos! Succede di tutto

Da thesocialpost.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Martedì 2 giugno, una forte ondata di maltempo ha interessato la Lombardia, causando numerosi interventi da parte dei vigili del fuoco. Sono state segnalate allagamenti, alberi caduti e danni alle infrastrutture. Centinaia di operazioni di soccorso sono state avviate per gestire le conseguenze della perturbazione. Non sono stati riportati feriti gravi o vittime. La situazione si sta normalizzando mentre le autorità monitorano le condizioni meteorologiche.

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Una violenta ondata di maltempo ha colpito la Lombardia nella giornata di martedì 2 giugno, scatenando una corsa contro il tempo per i vigili del fuoco impegnati in centinaia di operazioni di soccorso. Forti temporali, raffiche di vento e piogge abbondanti hanno investito numerose aree della regione, provocando allagamenti, frane, alberi sradicati e danni a edifici e infrastrutture. Le squadre operative hanno risposto senza sosta alle chiamate di emergenza, lavorando per mettere in sicurezza persone e luoghi colpiti dagli effetti più gravi del maltempo. I numeri dell’emergenza parlano chiaro: i pompieri hanno effettuato oltre 430 interventi a fronte di 632 richieste di aiuto pervenute nel corso della giornata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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