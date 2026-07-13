Non avete imparato niente da me? Tiziano Ferro interrompe il concerto per una proposta di matrimonio e conquista il pubblico

Da screenworld.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il concerto allo stadio San Nicola di Bari, Tiziano Ferro ha interrotto la musica per ascoltare una proposta di matrimonio fatta dal pubblico. L’artista si è fermato, ha rivolto parole dirette e ha coinvolto gli spettatori in un momento emozionante, lasciando il palco per alcuni secondi. La scena ha suscitato applausi e commozione tra i presenti, creando un ricordo speciale tra il cantante e il pubblico.

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C’è un momento in cui la musica si ferma e la vita prende il palco ed è proprio quello che è successo allo stadio San Nicola di Bari, dove Tiziano Ferro ha regalato al pubblico uno dei fuoriprogramma più autentici e toccanti del suo tour estivo. Mentre migliaia di fan cantavano i suoi successi, l’attenzione del cantautore è stata catturata da una scena che si stava consumando tra la folla: una proposta di matrimonio in diretta, proprio nel cuore del parterre. La reazione dell’artista di Latina non si è fatta attendere e con il microfono ancora aperto e quella spontaneità che da sempre lo contraddistingue, Tiziano Ferro si è rivolto alla coppia con una battuta destinata a fare il giro dei social: “Ah, vi sposate? Non avete imparato niente da me?”. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Tiziano Ferro scherza con i fan: Vi sposate, non avete imparato nulla da me Ma credo nell'amore

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