Prima la battuta, poi la riflessione sull’amore. Tiziano Ferro ha regalato uno dei momenti più spontanei del suo concerto allo stadio “San Nicola di Bari quando, tra una canzone e l’altra, si è rivolto a una coppia di fan che era nel pieno di una proposta di matrimonio. “Ah, vi sposate? Non avete imparato niente da me?”, ha scherzato il cantautore, facendo sorridere il pubblico. Una battuta che ha fatto riferimento alla sua esperienza personale, dopo la separazione dal marito Victor Allen. Subito dopo, però, ha stemperato l’ironia con parole sincere: “Vorrà dire che imparerò io da voi, perché non ho mai smesso di credere nell’amore”. L’episodio è arrivato nel corso della tappa barese del tour, che ha segnato il ritorno di Ferro nel capoluogo pugliese dopo tre anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Vi sposate? Non avete imparato niente da me?”: Tiziano Ferro e la battuta ironica a due fan allo stadio

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Tiziano Ferro scherza con i fan: Vi sposate, non avete imparato nulla da me Ma credo nell'amore

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