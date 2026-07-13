Nino D’Angelo sulla moto d’acqua con Fabio Rovazzi nel Golfo di Napoli | la sua espressione vale più di mille parole

Nino D’Angelo e Fabio Rovazzi sono stati fotografati insieme su una moto d’acqua nel Golfo di Napoli. Entrambi erano seduti sul mezzo, con espressioni visibilmente preoccupate. La scena si è svolta in acque aperte, senza altri presenti nelle vicinanze. La loro presenza contemporanea su una moto d’acqua ha attirato l’attenzione di testimoni e fotografi presenti nella zona.

Quando Fabio Rovazzi e Nino D’Angelo si ritrovano sulla stessa moto d’acqua, il risultato non può che essere una miscela esplosiva di generazioni musicali, tradizioni e volti visibilmente preoccupati. Il video, pubblicato sui social del cantautore napoletano, mostra proprio questo: un Nino D’Angelo che appare decisamente a disagio mentre sfreccia sulle acque del Golfo di Napoli, aggrappato al giovane collega che guida con sicurezza. Precisiamo che si tratta di un’iniziativa social per il lancio ufficiale di Costiera Amalfitana, il nuovo singolo che vede collaborare tre anime musicali apparentemente inconciliabili: Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D’Angelo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Nino DAngelo e Rovazzi sulla moto dacqua al largo di Positano per il video di Costiera Amalfitana

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