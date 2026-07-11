“Vengo da tre settimane abbastanza impegnative. È un periodo stupendo, ci mancherebbe. Ma mi sto finalmente godendo un attimo di relax”. Queste le prime parole di Fabio Rovazzi quando lo contattiamo, dopo il suo impegno televisivo con “Battiti Live”, co- condotto insieme a Ilary Blasi e Daniele Battaglia su Canale 5. Nel frattempo, venerdì 3 luglio è uscito “La costiera amalfitana”, il suo nuovo singolo in collaborazione con Arisa e Nino D’Angelo. Rispetto a dieci anni fa, quando il ritornello martellante di “ Andiamo a comandare” gli aveva fatto esplodere il successo tra le mani, la fruizione della musica è cambiata. Oggi, Rovazzi descrive un panorama diverso da quello del 2016: “La sfida è trovare idee nuove, qualcosa di immediato perché le persone vogliono tutto e subito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dopo ‘Andiamo a comandare’ ero spaventato per la popolarità piovuta addosso. Fedez e J-Ax mi hanno aiutato e dato anche qualche coppino” : così Fabio Rovazzi che torna con Arisa e Nino D’Angelo

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Rovazzi: Per me Volare è stata più importante di Andiamo a comandare . Sanremo? Prima di candidarmi dovrei vincere la sindrome dell’impostoreIl cantante torna in pista anche quest’estate con La Costiera Amalfitana, con Nino D’Angelo e Arisa. Non mi sento un cantante, nei tormentoni cerco di esaltare gli ospiti, non me stesso ... vanityfair.it

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