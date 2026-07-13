Neurobiologia e variabilità neurocognitiva nello spettro autistico

Uno studio evidenzia che l’autismo si manifesta come una traiettoria di sviluppo cerebrale divergente, superando il modello psicologico classico. La ricerca si concentra sulla neurobiologia sistemica, sottolineando la variabilità neurocognitiva tra le persone nello spettro autistico. Non sono stati coinvolti interventi o analisi cliniche specifiche, ma si punta a una comprensione più approfondita dei processi cerebrali alla base della condizione.

A cura di Manila Scaramella?La comprensione dell’autismo richiede di superare il modello psicologico tradizionale per abbracciare una prospettiva di neurobiologia sistemica, in cui la condizione emerge come il risultato di una traiettoria di sviluppo cerebrale divergente. Il cuore di questa divergenza risiede in una specifica architettura citoarchitettonica della corteccia: l’analisi microscopica rivela una densità di minicolonne corticali superiore alla norma, associate a una riduzione volumetrica delle stesse. Questa configurazione fisica ottimizza l’elaborazione locale delle informazioni, favorendo una percezione analitica e granulare dei dettagli, ma impone un costo significativo alla connettività funzionale a lungo raggio, ovvero alla capacità del cervello di sintetizzare globalmente gli input sensoriali. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Your Heart Rate Could Predict Cognitive Overload

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