negroni pizze e cotolette tutte le ricette sbagliate

In principio fu il Negroni Sbagliato del Bar Basso. Da allora ogni volta che un errore o semplicemente la voglia di trasgredire porta a modificare una ricetta storica con un elemento fondamentale, si ama mettere la parola "sbagliato" accanto al nome. Qualche volta c'è una storia da raccontare, qualche altra volta c'è solo una trovata di marketing. Vediamo comunque gli "sbagli" presenti attualmente nei locali milanesi. Il Negroni Sbagliato del Bar Basso Il caso più celebre, quello di questo bar in via Plinio, uno dei primi a imporre la mixology come reale alternativa al "bianchetto" che fino alla metà del secolo scorso imperava nella scena degli aperitivi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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