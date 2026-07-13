Nessuna offerta da 25 milioni di euro per Vergara, secondo quanto riferito. Nel primo pomeriggio si terrà un incontro tra l’agente del giocatore e il presidente del club per discutere del suo futuro. Domani sarà presentato il nuovo allenatore al Teatro San Carlo. Non ci sono altre trattative ufficiali in corso per Vergara.

Se domani ci sarà la presentazione di Massimiliano Allegri al Teatro San Carlo, oggi è la giornata di Antonio Vergara. Nel primo pomeriggio, infatti, ci sarà un incontro per parlare del suo futuro tra il suo agente (Mario Giuffredi) ed Aurelio De Laurentiis. Nel frattempo, però, bisogna segnalare delle smentite sulla presunta offerta per lui da 25 milioni di euro. Napoli, non sono arrivate offerte per Vergara: le ultime sul suo rinnovo. Come riportato da Alfredo Pedullà, questa presunta proposta al Napoli per Antonio Vergara non è mai arrivata: “Per Antonio Vergara non ci sono state fin qui offerte da 25 milioni più bonus recapitate al Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Napoli, non c’è alcuna offerta da 25 milioni per Vergara (Pedullà)

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