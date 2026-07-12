La prossima settimana, con la presentazione di Allegri e l’avvio del ritiro di Dimaro, partirà la stagione 2026-27 del Napoli. Tra i giocatori in attesa di sviluppi c’è Antonio Vergara, al centro di un’offerta di 25 milioni di euro. Non è stato reso noto da chi proviene questa proposta.

La settimana prossima, tra la presentazione di Allegri al San Carlo e l’inizio del ritiro di Dimaro, inizierà la stagione 202627 del Napoli. Tra i probabili protagnisti c’è Antonio Vergara. Sul futuro di quest’ultimo domani è in programma un incontro tra il suo agente Mario Giuffredi ed Aurelio De Laurentiis. Nel frattempo, però, per il centrocampista d’attacco sarebbe in arrivo un’offerta importante. Ma non si sa da chi. Napoli, offerta in arrivo per Vergara: le ultime sul futuro del calciatore azzurro. A riportare questa notizia, tramite il proprio profilo ufficiale di X, è il giornalista Nicolò Schira: “ In arrivo un’altra offerta da €25M + bonus al Napoli dopo quelle respinte settimana scorsa per Antonio Vergara. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Calciomercato Napoli, offerta in arrivo da 25 milioni per Vergara (ma non si sa da chi)

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Calciomercato Napoli, annuncio di De Laurentiis

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