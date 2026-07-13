Napoli il mercato prende avvio | già definite tre cessioni!
Il Napoli sta procedendo con le cessioni dei giocatori Zerbin, Hasa e Cheddira. Zerbin e Hasa sono in uscita verso il Frosinone, mentre Cheddira è sul mercato. La società ha avviato le operazioni di vendita e alcune sono già in fase di conclusione, secondo quanto riportato da un quotidiano locale. Le trattative sono in corso e si stanno definendo le cessioni di alcuni calciatori dalla rosa attuale.
Napoli accelera le cessioni: Zerbin e Hasa verso il Frosinone, Cheddira sul mercato. Come rivela Il Mattino, la società azzurra ha avviato lo smaltimento della rosa con operazioni già in chiusura. Zerbin e Hasa: l’accordo con il Frosinone è imminente. Alessio Zerbin e Luis Hasa stanno per lasciare il Napoli. I due giocatori sono ormai a un passo dal trasferimento al Frosinone, con l’operazione destinata a concludersi nei prossimi giorni. La dirigenza partenopea ha accelerato i tempi, privilegiando le uscite definitive anche quando non generano incassi sostanziali. L’obiettivo dichiarato è ridurre il numero di elementi in rosa per creare margini di manovra nel mercato in entrata. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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