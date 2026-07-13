Napoli cambia tutto | dal rinnovo alla cessione?
Il presidente del Napoli incontrerà oggi l’agente di un calciatore per cercare di sbloccare il rinnovo contrattuale, fermo da settimane. Nel frattempo, si continua a parlare di una possibile cessione del giocatore, con trattative ancora in corso. La situazione riguarda sia il prolungamento dell’accordo sia la possibilità di una vendita futura. La decisione definitiva non è ancora stata presa, ma la possibilità di un cambiamento nel mercato resta aperta.
Antonio Vergara e il Napoli al crocevia del mercato: oggi De Laurentiis incontra l’agente Giuffredi per sbloccare il rinnovo fermo da settimane, ma la cessione rimane concreta. Vergara: il bivio tra contratto nuovo e addio al Napoli. L’incontro tra il presidente azzurro e Mario Giuffredi rappresenta il momento decisivo per il fantasista di Frattaminore. Secondo Sky Sport, la situazione è in stallo totale: il club deve scegliere se adeguare l’ingaggio al talento del giocatore oppure cedere di fronte alle richieste concrete di Como e Atalanta. Luca Marchetti, giornalista Sky, ha spiegato a Radio Marte la complessità della trattativa. Il primo contatto tra Manna e l’entourage di Vergara aveva già delineato una possibile strada verso il prolungamento, ma il presidente vuole parlarne direttamente prima di decidere. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Segui gli aggiornamenti su Napoli.
La JUVENTUS con questo MERCATO vincerà la CHAMPIONS!
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Napoli, dal possibile addio al rinnovo: cambia tutto
Napoli, l’offerta di rinnovo cambia tutto: l’affare può saltareUn giocatore argentino classe 2002 sta valutando il rinnovo con il club di Buenos Aires, avendo ricevuto una proposta ufficiale.
Temi più discussi: Svelata la maglia del Centenario: Napoli forza di una terra; I quartieri più desiderati d’Italia sono anche quelli in cui vendere casa è più difficile; Movida a Napoli: nuove regole in arrivo, il Tar conferma i divieti e 12 locali sospesi; X Factor 2026: quando inizia e dove sarà la finale, le anticipazioni.
Il Napoli ha scelto di cambiare rotta e affida la panchina a un nome pesantissimo del calcio italiano. Dietro l’annuncio c’è una decisione che dice molto sulle ambizioni del club per i prossimi anni. Tutto il resto, dal contratto al messaggio del presidente, è nell’a facebook
De Bruyne e Lukaku fuori dal Mondiale: il loro futuro a Napoli è tutto da capireIl Belgio sconfitto ai quarti di finale dalla Spagna: il trequartista fatica, ma dà il suo contributo, il centravanti subentra e non incide ... rainews.it
La Napoli che cambia nel 2026: nuovi quartieri, locali e luoghi da scoprire nella città del futuroNapoli che cambia volto nel 2026: dai quartieri in trasformazione ai nuovi locali, passando per luoghi nascosti e nuove esperienze urbane ... cronachedellacampania.it