Napoli cambia tutto | dal rinnovo alla cessione?

Da spazionapoli.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente del Napoli incontrerà oggi l’agente di un calciatore per cercare di sbloccare il rinnovo contrattuale, fermo da settimane. Nel frattempo, si continua a parlare di una possibile cessione del giocatore, con trattative ancora in corso. La situazione riguarda sia il prolungamento dell’accordo sia la possibilità di una vendita futura. La decisione definitiva non è ancora stata presa, ma la possibilità di un cambiamento nel mercato resta aperta.

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Antonio Vergara e il Napoli al crocevia del mercato: oggi De Laurentiis incontra l’agente Giuffredi per sbloccare il rinnovo fermo da settimane, ma la cessione rimane concreta. Vergara: il bivio tra contratto nuovo e addio al Napoli. L’incontro tra il presidente azzurro e Mario Giuffredi rappresenta il momento decisivo per il fantasista di Frattaminore. Secondo Sky Sport, la situazione è in stallo totale: il club deve scegliere se adeguare l’ingaggio al talento del giocatore oppure cedere di fronte alle richieste concrete di Como e Atalanta. Luca Marchetti, giornalista Sky, ha spiegato a Radio Marte la complessità della trattativa. Il primo contatto tra Manna e l’entourage di Vergara aveva già delineato una possibile strada verso il prolungamento, ma il presidente vuole parlarne direttamente prima di decidere. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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