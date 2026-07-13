Napoli caldo senza tregua | bollino giallo di allerta almeno fino a mercoledì 15 luglio
A Napoli si prevede un’ondata di caldo intenso con temperature elevate che dureranno almeno fino a mercoledì 15 luglio. Un anticiclone subtropicale proveniente dal Nord Africa interessa l’Italia e la regione. È stato emesso un bollino giallo di allerta per il caldo, che indica condizioni di rischio per la salute. Le temperature massime sono previste sopra i valori stagionali, con condizioni di caldo persistente e senza variazioni significative nei prossimi giorni.
L'anticiclone subtropicale nordafricano punta dritto sull'Italia e la Campania si prepara a una settimana di caldo intenso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Terza ondata di caldo africano in Italia: temperature fino a 45 gradi, allerta prolungata
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