Napoli caldo senza tregua | bollino giallo di allerta almeno fino a mercoledì 15 luglio

Notizia in breve

A Napoli si prevede un’ondata di caldo intenso con temperature elevate che dureranno almeno fino a mercoledì 15 luglio. Un anticiclone subtropicale proveniente dal Nord Africa interessa l’Italia e la regione. È stato emesso un bollino giallo di allerta per il caldo, che indica condizioni di rischio per la salute. Le temperature massime sono previste sopra i valori stagionali, con condizioni di caldo persistente e senza variazioni significative nei prossimi giorni.