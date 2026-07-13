Nonostante i tassi di interesse elevati, molti italiani continuano a chiedere mutui per l'acquisto della casa. La durata dei prestiti si allunga e gli importi richiesti aumentano, anche se le condizioni di mercato restano sfavorevoli. Le pratiche di richiesta si svolgono tra calcoli e documenti, con una preferenza per tempi di ammortamento più lunghi. Nonostante le difficoltà legate ai costi, la volontà di acquistare una casa resta forte.

Tra tabelle di calcolo e planimetrie stropicciate, molti italiani oggi non mollano l’idea della casa: cambiano ritmo, contano i passi, accettano tempi più lunghi pur di varcare quella porta e chiamarla “nostra”. I numeri non aiutano a essere leggeri. I tassi di interesse sui mutui toccano il 3,47%, il livello più alto degli ultimi 18 mesi. L’inflazione resta al 3,0%. Eppure lo slancio non si spegne. Lo conferma il report G-Market Pulse del secondo trimestre 2026 firmato Patrigest (Gruppo Gabetti). Il desiderio di casa regge. Cambia piuttosto la strada per arrivarci. Le famiglie guardano il carrello della spesa, poi la rata. Sanno che ogni decimale pesa. 🔗 Leggi su Temporeale.info

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© Temporeale.info - Mutui Casa: Gli Italiani Non Rinunciano e Aumentano Durata e Importi, nonostante l’Alto Tasso di Interesse

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