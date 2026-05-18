Seconda casa | mutui più brevi e importi più bassi

Chi acquista una seconda casa e ricorre a un mutuo tende a essere più anziano rispetto a chi compra la prima abitazione. In generale, richiede importi più bassi e sceglie piani di rimborso più brevi rispetto a quelli utilizzati per la prima casa. Questi dati si riferiscono alle tendenze di mercato e alle preferenze di indebitamento degli acquirenti in questa categoria. Le informazioni sono state raccolte da analisi di settore e statistiche sui finanziamenti immobiliari.

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