Seconda casa | mutui più brevi e importi più bassi

Da chietitoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi acquista una seconda casa e ricorre a un mutuo tende a essere più anziano rispetto a chi compra la prima abitazione. In generale, richiede importi più bassi e sceglie piani di rimborso più brevi rispetto a quelli utilizzati per la prima casa. Questi dati si riferiscono alle tendenze di mercato e alle preferenze di indebitamento degli acquirenti in questa categoria. Le informazioni sono state raccolte da analisi di settore e statistiche sui finanziamenti immobiliari.

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Chi compra una seconda casa, usufruendo di un mutuo, ha un’età media più elevata ma chiede importi minori rispetto alla prima abitazione e preferisce un piano finanziario più breve.Questo è quanto emerge dall’ultima analisi condotta dall’osservatorio di MutuiOnline.it. In Italia, in media, chi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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