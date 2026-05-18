Seconda casa | mutui più brevi e importi più bassi
Chi acquista una seconda casa e ricorre a un mutuo tende a essere più anziano rispetto a chi compra la prima abitazione. In generale, richiede importi più bassi e sceglie piani di rimborso più brevi rispetto a quelli utilizzati per la prima casa. Questi dati si riferiscono alle tendenze di mercato e alle preferenze di indebitamento degli acquirenti in questa categoria. Le informazioni sono state raccolte da analisi di settore e statistiche sui finanziamenti immobiliari.
Chi compra una seconda casa, usufruendo di un mutuo, ha un’età media più elevata ma chiede importi minori rispetto alla prima abitazione e preferisce un piano finanziario più breve.Questo è quanto emerge dall’ultima analisi condotta dall’osservatorio di MutuiOnline.it. In Italia, in media, chi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
How to Calculate Your Monthly Mortgage Payment (Step-by-Step Guide)
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