Murder 101 | quando una classe di liceo riapre un caso dimenticato

Una classe di liceo ha riaperto un caso di omicidio irrisolto, portando alla luce nuove testimonianze e piste. La scoperta ha coinvolto studenti e insegnanti, che hanno collaborato alla revisione degli atti. Le indagini sono state riaperte dopo che alcune prove sono state rivalutate e nuovi interrogatori sono stati condotti. Le autorità hanno confermato che il caso è stato riaperto, senza fornire dettagli sulle motivazioni o sui sospettati.

Il true crime tende spesso a seguire uno schema ormai riconoscibile: un delitto irrisolto, molte testimonianze, qualche nuova pista e una lunga attesa prima della rivelazione finale. Murder 101, docuserie in tre episodi disponibile su Prime Video, parte invece da un luogo insolito: un’aula scolastica del Tennessee. Al centro del racconto ci sono il professor Alex Campbell e i suoi studenti, impegnati a studiare una serie di omicidi avvenuti tra la fine degli anni Settanta e gli anni Ottanta. Le vittime, accomunate dai capelli rossi e dal ritrovamento lungo alcune grandi strade del Sud degli Stati Uniti, erano rimaste per decenni senza nome e quasi senza voce. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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