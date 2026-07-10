Una classe di 35 studenti al terzo anno del liceo linguistico internazionale ha scatenato la protesta delle famiglie. La situazione si verifica in un istituto a Firenze, dove i genitori esprimono preoccupazioni riguardo alla qualità dell'insegnamento, agli spazi disponibili e alla sicurezza. La protesta nasce dalla consapevolezza dei limiti di una classe così numerosa, che rischia di compromettere l’esperienza scolastica degli studenti. La scuola non ha ancora risposto ufficialmente alle richieste di modifica.

Firenze, 10 luglio 2026 – Una classe da 35 studenti per il terzo anno del liceo linguistico internazionale. È lo scenario prospettato ai genitori degli alunni del Machiavelli-Capponi che ha fatto scattare la protesta delle famiglie, preoccupate sia per la qualità della didattica sia per gli aspetti legati agli spazi e alla sicurezza. La vicenda, raccontano i genitori degli alunni, scaturirebbe dalla mancata autorizzazione, da parte dell'Ufficio scolastico regionale, della quarta sezione richiesta dall'istituto per il prossimo anno scolastico. Ma da via Mannelli, il direttore dell’Usr Tagliaferri è netto: “Una classe di 35 non può esser formata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - La maxi-classe da 35 studenti fa esplodere la protesta delle famiglie: il caso in un liceo a Firenze

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