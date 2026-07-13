Un motociclista è morto in un incidente avvenuto a Spoleto, in Umbria, oggi 13 luglio. Lo scontro tra la moto e un furgone si è concluso con il decesso del conducente della motocicletta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvare il motociclista. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di rilievo. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Spoleto (Perugia), 13 luglio 2026 – Ancora sangue sulle strade in Umbria. Un altro tragico incidente si è verificato oggi lunedì 13 luglio nel territorio comunale di Spoleto. Un uomo di 49 anni ha perso la vita. Lo scontro con un furgone. È successo nel primo pomeriggio di lunedì 13 luglio lungo la strada che da Castel Ritaldi porta a Campello sul Clitunno. In base alle prime informazioni, l’uomo era in sella a una moto quando si è scontrato con un furgone. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Sembra che il motociclista stesse procedendo in direzione Castel Ritaldi mentre il furgone andava verso Campello. L’intervento dei soccorritori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Motociclista muore nell’incidente, tremendo scontro con un furgone

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Motociclista e passeggero muoiono sul colpo nell'incidente contro un'auto a Salgareda

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