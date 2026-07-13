Mosca e Managua hanno firmato due nuovi accordi bilaterali, inviati all’Assemblea nazionale del Nicaragua per la ratifica. Uno riguarda l’estradizione, l’altro il trasferimento dei detenuti per scontare le pene nel loro paese di origine. Questi trattati rafforzano l’alleanza strategica tra i due governi.

Mosca e Managua stringono ulteriormente i nodi della loro alleanza strategica attraverso due nuovi trattati bilaterali inviati all’Assemblea nazionale del Nicaragua per la ratifica: uno sull’estradizione e l’altro sul trasferimento dei detenuti, affinché possano scontare la pena nel Paese d’origine. Sebbene siano presentati come ordinari accordi tecnici in materia penale, l’analisi del contesto rivela un significato politico ben più profondo, volto a strutturare un’architettura di mutua protezione e impunità tra il Cremlino e il regime di Daniel Ortega e Rosario Murillo. La tempistica e le clausole inserite nei testi, sottoscritti all’inizio di giugno 2026 durante il Forum economico internazionale di San Pietroburgo, mettono in luce le reali motivazioni dei firmatari. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Mosca usa il Nicaragua per estendere la propria impunità nell’emisfero occidentale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Trump all’Avana: chi sfida gli USA nell’emisfero deve pagare le conseguenzeUn evento di rilievo si è svolto all’Avana, con l’ex presidente degli Stati Uniti presente nella capitale cubana.

Il Nicaragua sandinista è il vero avanposto della Russia nell’America LatinaLa settimana scorsa, Nicaragua e Russia hanno formalizzato un accordo di cooperazione militare, firmato a Mosca nel settembre 2025.

Si parla di: La linea russa Mosca usa il Nicaragua per estendere la propria impunità nell’emisfero occidentale.

Mosca, 'tutti rispettino gli accordi Iran-Usa, anche per il Libano'(ANSA) - MOSCA, 18 GIU - La Russia accoglie con favore il memorandum firmato tra Usa e Iran e afferma che tutte le parti coinvolte nel conflitto aderiscano rigorosamente agli accordi raggiunti per ... tuttosport.com

Una sostenitrice del governo sandinista con un ritratto di Daniel Ortega / ApLa settimana scorsa Nicaragua e Federazione Russa hanno ratificato un accordo di cooperazione militare firmato a Mosca nel settembre 2025. L’intesa consolida la presenza russa nel Paese (prossima ... linkiesta.it