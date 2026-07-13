Un senatore statunitense, noto per il suo sostegno all’Ucraina e a Israele, è stato trovato morto. Era stato un sostenitore deciso di queste cause, ma in passato aveva avuto posizioni contrarie a Donald Trump, diventando poi uno dei suoi principali alleati. La sua morte ha scatenato sospetti tra i complottisti, che ipotizzano un coinvolgimento della Russia. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze del decesso.

Forte sostenitore dell’Ucraina e di Israele, da nemico giurato di Donald Trump ne è divenuto uno dei suoi maggiori alleati. Il senatore falco repubblicano Lindsey Graham (nella foto) è scomparso improvvisamente all’età di 71 anni per una "breve e improvvisa malattia", colpendo la politica americana e aprendo la battaglia su chi prenderà il suo posto al voto di midterm. Donald Trump si è detto scioccato: "Era tornato da poco dall’Ucraina. Stava bene ma era stanco. Era un patriota e uno di famiglia". Solo venerdì scorso, Graham aveva spuntato una vittoria a cui teneva particolarmente: era riuscito infatti a ottenere dalla Casa Bianca il via libera a un inasprimento delle sanzioni contro la Russia, mossa che per mesi Trump aveva bloccato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Morto il senatore Usa trumpiano e filo Kiev. Complottisti scatenati: "Ucciso dalla Russia?"

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