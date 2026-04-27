Dopo l’attentato avvenuto a Washington, circolano online diverse teorie e discussioni sui dettagli dell’evento. Tra le fonti di informazione, un tweet ha attirato l’attenzione per la sua improbabilità, suscitando sospetti tra i commentatori. Nessuna conferma ufficiale ha ancora chiarito cosa sia realmente accaduto, e le conversazioni sui social continuano a dividersi tra dubbi e supposizioni.

Dopo l’attentato avvenuto a Washington, un elemento emerso nelle ore successive sta alimentando interrogativi e discussioni online. Non si tratta solo della dinamica dell’attacco, ma di un dettaglio che arriva direttamente dai social e che, per molti, appare difficile da spiegare. L’episodio si è verificato all’interno dell’hotel che ospitava la tradizionale cena dei corrispondenti della Casa Bianca, alla presenza di Donald Trump e di numerosi esponenti dell’amministrazione. A sparare è stato Cole Tomas Allen, 31 anni, originario della California, fermato immediatamente dagli agenti del Secret Service. Nel corso dell’attacco, un agente è stato colpito, ma il giubbotto antiproiettile ha evitato conseguenze fatali.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Attentato a Trump, spunta un tweet “impossibile”: complottisti scatenati

Nigeria, Trump ordina attacchi aerei Usa su basi Isis: Hanno ucciso cristiani innocenti

Notizie correlate

Attentato a Trump, complottisti scatenati: “È andata davvero così!”. Quella foto scatena tuttiLe immagini scorrono rapide sui social, alimentando dubbi, sospetti e interpretazioni che si rincorrono senza sosta.

Attentato a Washington, il tweet misterioso del 2023: coincidenza o ‘profezia’?(Adnkronos) – Per gli amanti delle teorie del complotto, dopo l'attentato a Washington arriva un dettaglio a dir poco particolare.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Dal terzo attentato spunta un nuovo (o rinnovato?) Trump. I precedenti, il tono dimesso e quei tre indizi che fanno una prova; Attentato Trump: come ha fatto il killer a entrare all'Hilton?; Attentato a Washington, il tweet misterioso del 2023: coincidenza o 'profezia'?; Sparatoria al gala con Trump, spunta il manifesto di Allen: Sono un assassino federale gentile.

Attentato a Trump, spunta un tweet impossibile: complottisti scatenatiDopo l’attentato avvenuto a Washington, un elemento emerso nelle ore successive sta alimentando interrogativi e discussioni online. Non si tratta solo della ... thesocialpost.it

Attentato a Washington, il tweet misterioso del 2023: coincidenza o 'profezia'?Su X spunta un messaggio pubblicato da un profilo a dicembre 2023, solo 2 parole: Cole Allen, il nome dell'attentatore di Washington ... adnkronos.com

Per approfondire, leggi qui l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/trump-parla-l-attentato-preoccupato-viviamo-un-mondo-matti-AIM6wDjC - facebook.com facebook

1981: l'attentato a Reagan nello stesso hotel di Washington della sparatoria alla cena di Trump x.com