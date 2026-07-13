Una donna di 39 anni è stata condannata a cinque anni di carcere per aver morso il marito durante un momento intimo. La vicenda è iniziata con una cena tra i due, che si è conclusa con un gesto violento. L’accusa sostiene che la mossa fosse stata pianificata in anticipo come forma di vendetta. La sentenza è stata emessa in un tribunale di Mosca.

Il verdetto, cinque anni di reclusione per la 39enne. Una cena insieme, una serata apparentemente tranquilla e poi una vendetta che, secondo l’accusa, sarebbe stata preparata con largo anticipo. È la vicenda che arriva dalla Russia, dove una donna di 39 anni è stata condannata a cinque anni di reclusione in una colonia penale femminile dopo aver aggredito il marito al culmine di una violenta crisi di gelosia. Secondo quanto ricostruito nel processo, tutto sarebbe iniziato quando la donna avrebbe trovato sul cellulare del marito, 41 anni, un messaggio inviato da un’altra donna. Nel testo veniva descritto un sogno a sfondo erotico e la moglie lo avrebbe interpretato come la prova di una relazione extraconiugale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Morde il marito durante un momento intimo per vendicarsi: condannata, choc a Mosca

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Pobre y rota, un multimillonario me salvó. ¡Embarazada y ahora me mima como a una reina!

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