Monreale vegetazione fuori controllo sulla SP 39 | il Comune chiede l’intervento urgente della Città Metropolitana

Il Comune di Monreale ha chiesto alla Città Metropolitana di Palermo di intervenire urgentemente per rimuovere la vegetazione cresciuta fuori controllo lungo la S.P. 39, la strada che collega Grisì-Partinico al bivio di Sant’Anna. La richiesta è stata inviata a causa dell’eccessivo sviluppo delle piante e dei cespugli che ostacolano la circolazione e costituiscono un potenziale pericolo per gli automobilisti. Nessuna altra informazione disponibile.

Il Comune di Monreale ha inviato una richiesta urgente alla Città Metropolitana di Palermo per la pulizia e lo sfalcio della vegetazione lungo la S.P. 39, la provinciale che collega Grisì-Partinico al bivio di Sant’Anna. L’iniziativa arriva su segnalazione dell’assessore Mannino e del vicepresidente del Consiglio comunale Giuliano, che negli ultimi giorni avevano denunciato lo stato di degrado in cui versa il tratto stradale. Recependo la segnalazione, il sindaco Alberto Arcidiacono ha formalizzato la richiesta con una nota indirizzata alla dirigente Viabilità della Città Metropolitana, l’ingegnere Dorotea Martino, con copia al direttore generale Nicola Vernuccio e al segretario generale Francesco Mario Fragale. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Monreale, vegetazione fuori controllo sulla S.P. 39: il Comune chiede l’intervento urgente della Città Metropolitana

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