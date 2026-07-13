Mondiali di calcio e infarto | perché i rigori possono mettere a rischio il cuore

Durante i mondiali di calcio, i rigori sono spesso associati a stress emotivo intenso. Questo momento di alta tensione può provocare un aumento della pressione sanguigna e del battito cardiaco. Alcuni studi indicano che l’ansia e l’agitazione legate ai tiri dal dischetto potrebbero aumentare il rischio di infarto in soggetti predisposti. Molti tifosi reagiscono in vari modi, come trattenere il respiro o cambiare stanza, per ridurre la tensione.

C’è chi li vive con le mani davanti agli occhi, chi cambia stanza per scaramanzia e chi trattiene il respiro fino all’ultimo tiro dal dischetto. I rigori sono probabilmente il momento di maggiore tensione emotiva nello sport. E mentre milioni di tifosi seguono il Mondiale FIFA 2026, la medicina ricorda che quelle emozioni non sono soltanto una metafora. Per alcune persone, soprattutto se affette da cardiopatia ischemica, ipertensione arteriosa o altre malattie cardiovascolari, una partita particolarmente combattuta può rappresentare il fattore scatenante di un infarto, di una grave aritmia cardiaca o di una crisi ipertensiva. L’idea che un evento sportivo possa influenzare la salute sembrava, fino a pochi decenni fa, poco più di una curiosità epidemiologica. 🔗 Leggi su Panorama.it

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