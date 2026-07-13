mondiali conte ospite speciale di dazn per la finalissima

Durante le semifinali dei Mondiali, il tecnico di una nazionale europea è stato ospite speciale di Dazn per la finale. Le due partite che si svolgeranno sono Francia contro Spagna e Inghilterra contro Argentina. Le vincenti di queste sfide si affronteranno il 19 luglio alle 21:00 per il titolo mondiale.

Francia-Spagna e Inghilterra-Argentina si avvicinano. Da queste semifinali usciranno le due squadre che si contenderanno la gloria mondiale il 19 luglio alle 21:00. A commentare tale evento di tale portata ci sarà anche Antonio Conte: l’ex allenatore del Napoli sarà ospite di Dazn. Finale Mondiale, ci sarà Antonio Conte. Si legge sul profilo di Dazn: “ Antonio Conte ospite di #imesSquare per la finalissima. Domenica, dalle 18.30, con due ore e mezzo di pre-partita. Siamo pronti. Antonio Conte ospite di #TimesSquare per la finalissima. Domenica, dalle 18.30, con due ore e mezzo di pre-partita. Siamo pronti. #FIFAWorldCup #DAZN... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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