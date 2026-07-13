Migliaia di persone si sono riunite nello Zócalo di Città del Messico per partecipare a un evento di scambio di figurine dedicato ai Mondiali di calcio 2026. L’iniziativa, organizzata da Panini, mira a stabilire un record mondiale Guinness per il più grande scambio simultaneo di figurine. L’evento ha coinvolto numerosi appassionati che hanno condiviso l’interesse per il collezionismo e il torneo internazionale.

(LaPresse) Migliaia di appassionati si sono riuniti nello Zócalo di Città del Messico per partecipare a un grande scambio di figurine dei Mondiali di calcio 2026, organizzato da Panini con l’obiettivo di stabilire un nuovo record mondiale Guinness per il più grande scambio simultaneo di figurine. L’iniziativa si è svolta in contemporanea anche a New York, nel New Jersey e a Zapopan, in Messico. Persone di tutte le età hanno scambiato adesivi dedicati a giocatori e nazionali, e alcuni collezionisti sono riusciti a completare il proprio album. Se le figurine più rare e datate, come quelle degli esordi di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, possono raggiungere un valore di centinaia di dollari, per la maggior parte dei partecipanti il vero obiettivo resta completare l’album dei Mondiali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Mondiali 2026, migliaia a Città del Messico per il maxi scambio di figurine Panini

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Città del Messico, migliaia per record dellonda umana prima dei Mondiali

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