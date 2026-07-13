Le quattro nazionali che si sono qualificate alle semifinali sono le prime del ranking mondiale. Durante il torneo, hanno mostrato un calcio più organizzato e efficace rispetto alle altre squadre. Le partite hanno coinvolto le nazionali più forti, che hanno superato avversari di livello inferiore. La fase finale del Mondiale si svolge con queste squadre, considerate le più preparate e competitive.

Le migliori quattro del ranking mondiale e anche quelle che nel mese, estenuante e solo a tratti divertente, di questo Mondiale hanno espresso il calcio più logico e interessante. Per la prima volta nella storia della Coppa del Mondo, mai era successo in precedenza, alla settimana decisiva del torneo iridato arrivano le squadre sulla carta più competitive. Saranno le semifinali perfette, spot ideale per il calcio che è stato maltrattato dagli Infantino boys tra regole posticce inventate ad uso e consumo del mercato made in Usa e polemiche assortite. Il dio del pallone alla fine si è divertito a restituire quello che gli uomini hanno tolto. Francia-Spagna a Dallas e Inghilterra-Argentina ad Atlanta sono due scrigni che proteggono tesori senza prezzo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Mondiale, le semifinali perfette: in campo le nazionali più forti

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