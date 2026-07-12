Bonny ha commentato la conclusione del Mondiale, affermando che è difficile trovare le parole giuste per descrivere l’esperienza. Ha aggiunto che torneranno più forti e ha espresso orgoglio per le origini ivoriane. Il giocatore ha condiviso il suo pensiero a pochi giorni dalla fine del torneo, senza ulteriori dettagli sulla partecipazione o sui risultati ottenuti dalla squadra.

di Paolo Moramarco Bonny ha salutato il Mondiale a qualche giorno dalla conclusione del torneo per la sua Costa d’Avorio. Questo il messaggio dell’interista. L’ avventura della Costa d’Avorio al Mondiale 2026 si è conclusa ai sedicesimi di finale contro la Norvegia, ma tra i protagonisti del torneo c’è stato anche Ange-Yoan Bonny, attaccante dell’ Inter, che ha voluto condividere le proprie emozioni con un lungo messaggio sui social al termine della competizione. ORGOLIO PER IL PERCORSO – «È difficile trovare le parole giuste dopo la fine di questo percorso. Naturalmente proviamo tristezza e delusione, perché, vista la qualità e il talento della squadra, avevamo l’ambizione e la convinzione di poter andare ancora più lontano. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bonny saluta il Mondiale: «Difficile trovare le parole giuste. Torneremo più forti, orgoglioso di essere ivoriano»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Confindustria e futuro: "La partita più difficile è quella di trovare le giuste competenze"Confindustria ha dichiarato che la sfida principale per le imprese è trovare le competenze adeguate.

Trovare le parole giuste, con la voce di Chiara GandolfiUn articolo di Chiara Gandolfi nel numero di Linkiesta Etc affronta il tema della tecnologia delle emozioni.

Si parla di: Mondiali, calendario e risultati dei giocatori dell'Inter.

Bonny e il suo primo Mondiale: Tristezza e delusione, ma orgoglioso di essere ivorianoL'avventura della Costa d'Avorio al Mondiale si è conclusa ai sedicesimi di finale per mano della Norvegia. Tra i protagonisti della spedizione anche il nerazzurro Ange-Yoan Bonny che ha affidato ai s ... msn.com

Inter, Bonny dopo il Mondiale: C'è delusione ma anche tanto orgoglio. Fiero di essere ivorianoDopo l'eliminazione della Costa d'Avorio dal Mondiale, Ange-Yoan Bonny ha affidato ai social il suo messaggio ai tifosi ivoriani. tuttomercatoweb.com