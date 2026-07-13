Monaco si sbilancia | Sinner può vincere 5 o 6 Wimbledon Non capisco il motivo di andare in Canada

Da oasport.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un commento di un esperto ha sollevato dubbi sulla decisione di Jannik Sinner di partecipare a un torneo in Canada, invece di concentrarsi su Wimbledon. L’esperto ha affermato che Sinner potrebbe vincere cinque o sei edizioni del torneo londinese e ha espresso sorpresa riguardo alla scelta di competere in Nord America. La discussione è stata ospitata nella trasmissione Tennismania, trasmessa su un canale YouTube di OA Sport.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il trionfo di Jannik Sinner, anzi il bis dell’altoatesino, è stato l’argomento all’ordine del giorno nella puntata di Tennismania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il numero 1 del mondo ha piegato Alexander Zverev in quasi 4 ore e 4 set con il punteggio di 6-7 7-6 6-3 6-4 al termine di un incontro stellare. Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport, inizia la sua analisi dalla finale dei Championships: “ Una vittoria non semplice nei primi set per Jannik. Zverev ha proceduto con l’80% per tre parziali, è calato solo nel quarto a livello di servizio. Il crocevia della partita è il tie-break del secondo set. Vinto quello pensavo chiudesse 6-3 6-3, mi sono sbagliato di poco. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

monaco si sbilancia sinner pu242 vincere 5 o 6 wimbledon non capisco il motivo di andare in canada
© Oasport.it - Monaco si sbilancia: “Sinner può vincere 5 o 6 Wimbledon. Non capisco il motivo di andare in Canada”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

“Quello no, non si può”. Jannik Sinner, la rivelazione a Wimbledon e il motivo del divietoJannik Sinner ha dichiarato che un determinato comportamento non è consentito, attirando l’attenzione su un divieto specifico.

McEnroe incorona Sinner: “Può vincere ancora Wimbledon”. Elogi anche per Cobolli e BerrettiniJohn McEnroe ha dichiarato che Jannik Sinner può ancora vincere Wimbledon, lodando le sue capacità.

Argomenti più discussi: Panatta si sbilancia: Per me Sinner dà un’altra sveglia a Zverev. Al servizio è diventato uno dei migliori; Stubbs: Ho apprezzato Djokovic per il fair play nei confronti di Sinner e del suo team; Quando Sinner-Zverev oggi su TV8: orario finale Wimbledon, programma in chiaro e streaming; Rusedski: Dubito che Alcaraz sia in campo agli US Open.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web