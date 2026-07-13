Un commento di un esperto ha sollevato dubbi sulla decisione di Jannik Sinner di partecipare a un torneo in Canada, invece di concentrarsi su Wimbledon. L’esperto ha affermato che Sinner potrebbe vincere cinque o sei edizioni del torneo londinese e ha espresso sorpresa riguardo alla scelta di competere in Nord America. La discussione è stata ospitata nella trasmissione Tennismania, trasmessa su un canale YouTube di OA Sport.

Il trionfo di Jannik Sinner, anzi il bis dell’altoatesino, è stato l’argomento all’ordine del giorno nella puntata di Tennismania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il numero 1 del mondo ha piegato Alexander Zverev in quasi 4 ore e 4 set con il punteggio di 6-7 7-6 6-3 6-4 al termine di un incontro stellare. Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport, inizia la sua analisi dalla finale dei Championships: “ Una vittoria non semplice nei primi set per Jannik. Zverev ha proceduto con l’80% per tre parziali, è calato solo nel quarto a livello di servizio. Il crocevia della partita è il tie-break del secondo set. Vinto quello pensavo chiudesse 6-3 6-3, mi sono sbagliato di poco. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Oasport.it - Monaco si sbilancia: “Sinner può vincere 5 o 6 Wimbledon. Non capisco il motivo di andare in Canada”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Quello no, non si può”. Jannik Sinner, la rivelazione a Wimbledon e il motivo del divietoJannik Sinner ha dichiarato che un determinato comportamento non è consentito, attirando l’attenzione su un divieto specifico.

McEnroe incorona Sinner: “Può vincere ancora Wimbledon”. Elogi anche per Cobolli e BerrettiniJohn McEnroe ha dichiarato che Jannik Sinner può ancora vincere Wimbledon, lodando le sue capacità.

Argomenti più discussi: Panatta si sbilancia: Per me Sinner dà un’altra sveglia a Zverev. Al servizio è diventato uno dei migliori; Stubbs: Ho apprezzato Djokovic per il fair play nei confronti di Sinner e del suo team; Quando Sinner-Zverev oggi su TV8: orario finale Wimbledon, programma in chiaro e streaming; Rusedski: Dubito che Alcaraz sia in campo agli US Open.