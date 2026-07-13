Il 14 luglio, il musicista sarà sul palco del Jazz Open. La scaletta del concerto è stata decisa coinvolgendo i fan, anche alcuni noti. Da oltre un decennio, l'artista non ha intrapreso un tour, mantenendo comunque una presenza sui social dove condivide immagini di sé mentre suona al pianoforte o si trova tra le colline di Los Angeles. Nei post, si mostra spesso impegnato in cause a tutela degli animali.

Modena, 13 luglio 2026 – Da oltre 10 anni non va in tour, ma seguiamo le sue gesta, le sue scelte, la sua vita, attraverso i suoi profili social dove si mostra soprattutto come attivista a favore dei diritti degli animali, ma anche mentre suona al piano o con dietro la natura delle colline di Los Angeles. Ma ecco che, a 25 anni dall’uscita di Play, l’album che gli svoltò la vita con 12 milioni di copie vendute - era già il quinto! - Moby – al secolo Richard Melville Hall – in omaggio al prozio Herman Melville, autore di Moby Dick – ritorna ai concerti in questa lunga estate di festival. E sarà a Modena proprio domani sera, 14 luglio, al Jazz Open Modena, davanti a Palazzo Ducale in piazza Roma, il cui cartellone di live è molto interessante, “movimentato”, un po’ fuori dalle solite traiettorie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Moby in concerto il 14 luglio al Jazz Open: la scaletta scritta insieme ai fan (anche famosi)

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