Mobilità estero a rischio per 500mila studenti | l’ANP attacca i tempi del decreto e chiede un tavolo tecnico urgente
Il decreto ministeriale 125 del 30 giugno 2026, che prevede finanziamenti per percorsi linguistici e stage all’estero per gli studenti del quarto anno, ha suscitato reazioni contrastanti. Mentre le scuole lo hanno accolto positivamente, l’Associazione Nazionale dei Presidi ha criticato i tempi di attuazione, definendoli troppo stretti. L’associazione ha inoltre richiesto un tavolo tecnico urgente per affrontare le criticità legate alla mobilità internazionale di circa 500 mila studenti.
Il decreto ministeriale 125 del 30 giugno 2026, che finanzia percorsi linguistici e stage all'estero per gli studenti del quarto anno, è stato accolto con favore dalle scuole. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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