Mobilità estero a rischio per 500mila studenti | l’ANP attacca i tempi del decreto e chiede un tavolo tecnico urgente

Notizia in breve

Il decreto ministeriale 125 del 30 giugno 2026, che prevede finanziamenti per percorsi linguistici e stage all’estero per gli studenti del quarto anno, ha suscitato reazioni contrastanti. Mentre le scuole lo hanno accolto positivamente, l’Associazione Nazionale dei Presidi ha criticato i tempi di attuazione, definendoli troppo stretti. L’associazione ha inoltre richiesto un tavolo tecnico urgente per affrontare le criticità legate alla mobilità internazionale di circa 500 mila studenti.