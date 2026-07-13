Il presidente della Regione Toscana ha incontrato il governatore di Samarcanda durante una visita ufficiale in Uzbekistan. L'incontro si è svolto nella città di Samarcanda, con i due rappresentanti che hanno discusso di collaborazioni istituzionali. La visita fa parte di una missione ufficiale in Uzbekistan. Nessun dettaglio sui contenuti specifici delle discussioni è stato reso noto.

Samarcanda è stata il teatro, nella giornata di oggi, di un incontro istituzionale tra il governatore della Regione di Samarcanda, Adiz Boboev, e il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Il vertice rientra in una missione di tre giorni che vede la delegazione italiana impegnata in colloqui di alto livello a Samarcanda, Bukhara e nella capitale Tashkent, su invito delle autorità locali uzbeke. A coordinare l’iniziativa sono stati il Console Onorario della Toscana, Leonardo Comucci, e l’Ambasciatore dell’Uzbekistan in Italia, Abat Fayzullaev, entrambi presenti al tavolo insieme al consigliere regionale Claudio Gemelli, al direttore della Direzione Competitività Territoriale, Paolo Tedeschi, e a Serena Nannotti dell’Ufficio di Gabinetto regionale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Missione in Uzbekistan: il presidente Giani incontra il governatore di Samarcanda

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il presidente della Corea del Sud ricevuto in Regione dal governatore GianiIl presidente della Repubblica di Corea, Lee Jae Myung, è stato incontrato questa mattina dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a...

Centro per l’impiego. Taglio del nastro con il governatore GianiIeri mattina si è tenuta l'inaugurazione del nuovo centro per l’impiego di Arcidosso, che ha visto la partecipazione del governatore regionale.

Argomenti più discussi: Il presidente Giani in missione in Uzbekistan; Uzbekistan. Missione a Samarcanda di Giani, governatore di Toscana; Lombardia e Georgia: un convegno su opportunità di investimento; Unica Camera di commercio per sei Paesi turcofoni.

Missione in Uzbekistan: il presidente Giani incontra il governatore di SamarcandaSamarcanda è stata il teatro, nella giornata di oggi, di un incontro istituzionale tra il governatore della Regione di Samarcanda, Adiz Boboev, e il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Il ... msn.com

Uzbekistan. Missione a Samarcanda di Giani, governatore di Toscana x.com

[META] C'è qualcosa nella storia come disciplina che rende possibile a questo sub essere il posto speciale che è? reddit