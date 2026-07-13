In aula, due boss del clan dei Casalesi hanno rivolto minacce ai magistrati Cantone e De Raho. La Corte d'Appello di Roma ha condannato i due a cinque anni e mezzo di reclusione, modificando la sentenza di primo grado. I boss, considerati allora i capi del clan, sono stati giudicati colpevoli di minacce aggravate. La decisione è stata comunicata durante l'udienza, senza ulteriori dettagli sui contenuti delle minacce.

La Corte d'Appello di Roma, ribaltando parzialmente la decisione del primo grado, ha condannato a 5 anni e mezzo gli allora capi dei Casalesi, Antonio Iovine e Francesco Bidognetti, accusati di minacce aggravate dal metodo mafioso e calunnia ai danni dei magistrati Raffaele Cantone - attuale procuratore a Salerno - e Federico Cafiero De Raho, attuale deputato degli M5s. I due imputati in primo grado erano stati assolti. I giudici, inoltre, hanno confermato la pena, sempre a 5 anni e 6 mesi, per l'avvocato Michele Santonastaso. La vicenda è legata alle minacce rivolte nel 2008 in aula nel corso del processo "Spartacus" e che riguardarono anche lo scrittore Roberto Saviano e la giornalista Rosaria Capacchione. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Minacce in aula ai magistrati Cantone e De Raho, condannati a 5 anni e mezzo i boss del clan dei casalesi Iovine e Bidognetti

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