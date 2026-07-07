Haaland ha portato la Norvegia ai quarti di finale dei Mondiali, battendo il Brasile in una partita storica. La sua presenza in campo ha attirato l’attenzione globale, tanto da superare anche l’interesse per il prossimo videogioco GTA6. La sua crescita nel torneo ha suscitato discussioni sui social e nei media, con commenti che sottolineano come il calciatore domini la scena in modo incontrastato. La sua performance ha segnato un momento memorabile nel torneo.

Come direbbe Buzz Lightyear: « Erling Haaland ovunque». Soprattutto dopo la storica partita in cui la Norvegia ha battuto il Brasile, finendo per la prima volta ai quarti di finale del campionato del mondo. Apri TikTok e te lo ritrovi in tutte le salse, con l'elmo vichingo, mentre corre per il campo a torso nudo, nel momento in cui suona il tamburo per celebrare la vittoria, quando fa le sue facce buffe. Haaland è un campione ed è anche un personaggio perfetto per i meme, che ha pubblicamente dichiarato di apprezzare molto («I mean, I don't disagree»). Il ventiseienne attaccante del Manchester City aveva già fatto breccia nel cuore dei social e questo si capiva, ma ora ha infranto un record notevole. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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© Gqitalia.it - La corsa di Erling Haaland ai Mondiali è talmente inarrestabile da aver travolto persino GTA6

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DONE DEAL! ERLING HAALAND OFFICIALLY JOINS MANCHESTER UNITED – UNITED BIGGEST TRANSFER OF THE YEAR!

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