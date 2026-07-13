Million Dollar Babe di Anna è la cura pop per il maschio provider

Instagram ha promosso temporaneamente corsi e workshop che promettono di aiutare gli uomini a riscoprire la propria mascolinità e il ruolo di provider. Questi programmi si rivolgono a uomini che, secondo gli organizzatori, sarebbero stati influenzati dalla crescente emancipazione femminile e dalla parità tra i generi. La pubblicità ha generato attenzione su tematiche legate all’identità maschile e ai ruoli tradizionali.

Per qualche distorsione dell’algoritmo, Instagram ha pubblicizzato per un po’ di tempo nel mio corsi e workshop per ritrovare la propria mascolinità e risvegliare il “provider” celato in ogni uomo, narcotizzato da questi ultimi anni di emancipazione femminile e parità tra i generi. L’uomo, spiegava la voce in background mentre maschi palestrati mangiavano carne cruda e si lanciavano da cascate, ha come obiettivo ultimo quello di dare sostentamento alla propria donna e provvedere economicamente alla propria famiglia. Un concetto affascinante e un po’ noioso insieme che potrebbe essere discettato a lungo e in modo altrettanto noioso da diversi filoni accademici di studi di genere. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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ANNA - MILLION DOLLAR BABE (Testo/Lyrics)

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