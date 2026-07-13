Milan Scaroni | La Champions vale quasi un quarto del fatturato Sul nuovo stadio

Da pianetamilan.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan ha dichiarato che la Champions League rappresenta circa il 25% del fatturato. Il club sta anche lavorando sul progetto del nuovo stadio, senza specificare dettagli sui tempi o sui costi. Nel frattempo, la squadra sta affrontando un cambiamento tecnico con l’arrivo di un nuovo allenatore. La società ha confermato che il focus rimane sulla crescita economica e sportiva, anche attraverso investimenti infrastrutturali.

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In un momento di profonda rivoluzione tecnica sul campo con l'arrivo di Rúben Amorim, il Milan continua a consolidare le proprie fondamenta anche a livello aziendale. A fare il punto sulla salute economica e sulle strategie future del club rossonero è stato il Presidente Paolo Scaroni, intervistato in esclusiva da Affari&Finanza, il celebre inserto settimanale del quotidiano La Repubblica. Il numero uno del club ha tracciato una linea netta tra competitività sportiva e stabilità finanziaria, partendo dal pilastro fondamentale della UEFA Champions League. L'Importanza della Champions League: Quanto Vale per le Casse del Milan. Disputare la massima competizione europea non è più soltanto una questione di blasone e prestigio sportivo, ma il motore trainante dell'intero bilancio societario. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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