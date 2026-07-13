Milan guarda il primo allenamento di Amorim in 60 secondi
Durante il primo allenamento stagionale, l’allenatore portoghese ha diretto le sessioni con grande presenza, dando indicazioni a tutti i giocatori. È stato spesso vicino ai difensori, offrendo consigli e seguendo attentamente le esercitazioni. La sua presenza si è fatta notare per la costante comunicazione e l’attenzione ai dettagli durante l’allenamento, che si è svolto senza sosta e con un focus particolare sulla fase difensiva.
Primo giorno di ritiro per i rossoneri e l'allenatore portoghese è già al "centro del villaggio": indicazioni per tutti, mai zitto, sempre dietro al pallone, prodigo di consigli soprattutto per i difensori. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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I primi passi, assieme | Amorim a Milanello
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