milan guarda il primo allenamento di amorim in 60 secondi

Notizia in breve

Durante il primo allenamento stagionale, l’allenatore portoghese ha diretto le sessioni con grande presenza, dando indicazioni a tutti i giocatori. È stato spesso vicino ai difensori, offrendo consigli e seguendo attentamente le esercitazioni. La sua presenza si è fatta notare per la costante comunicazione e l’attenzione ai dettagli durante l’allenamento, che si è svolto senza sosta e con un focus particolare sulla fase difensiva.