Michele Morrone avvistato con Giada Alessandrini di Temptation Island la tentatrice del triangolo con Rosario e Alessandra

Da ilgiornaleditalia.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un attore è stato fotografato in una discoteca insieme a una delle tentatrici del reality condotto da Filippi Bisciglia su Canale 5. La donna, nota per il suo ruolo nel programma e coinvolta in un triangolo con altri concorrenti, era al suo fianco durante il momento. L'incontro è stato documentato da alcuni scatti pubblicati sui social. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dai protagonisti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L'attore sarebbe stato paparazzato in discoteca con la tentatrice che sta facendo discutere nel reality condotto da Filippi Bisciglia su Canale 5 L'attore e modello Michele Morrone sarebbe stato avvistato in compagnia di Giada Alessandrini, una delle tentatrici più chiacchierate dell'attuale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Temptation Island.

michele morrone avvistato con giada alessandrini di temptation island la tentatrice del triangolo con rosario e alessandra
© Ilgiornaleditalia.it - Michele Morrone avvistato con Giada Alessandrini di Temptation Island, la tentatrice del triangolo con Rosario e Alessandra
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Michele Morrone avvistato in discoteca con la tentatrice Giada Alessandrini

Video Michele Morrone avvistato in discoteca con la tentatrice Giada Alessandrini

Notizie e thread social correlati

Giada Alessandrini, chi è la tentatrice di Temptation Island 2026 vicina a RosarioNelle prime puntate di Temptation Island 2026, Giada Alessandrini ha attirato l'attenzione per il suo coinvolgimento con Rosario Monetti, con cui...

Giada, tentatrice di Rosario a Temptation Island, nega il flirt con il fidanzato di Alessandra: “Solo un amico”Giada Alessandrini, tentatrice di Rosario Monetti a Temptation Island, ha negato di aver avuto un flirt con il fidanzato di Alessandra Ciociola,...

Temi più discussi: Prime Video Presents Italia 2026; Capri si conferma regina dei vip, anche Morrone sceglie l’isola; Dolce&Gabbana, Taormina torna diva arriva Batman-Bale, alberghi sold out; Dalla serie 'Bro' con Can Yaman al thriller con Borghi e Impacciatore, le novità di Prime Video Italia.

michele morrone michele morrone avvistato conGiada Alessandrini är borta från Temptation Island: skvallret med Michele MorroneMichele Morrone sarebbe stato visto insieme alla tentatrice di Temptation Island, Giada Alessandrini, protagonista del triangolo con Rosario Monetti e Alessandra Ciociola. notizie.it

michele morrone michele morrone avvistato conGiada Alessandrini lontano da Temptation Island: il gossip con Michele MorroneMichele Morrone sarebbe stato visto insieme alla tentatrice di Temptation Island, Giada Alessandrini, protagonista del triangolo con Rosario Monetti e Alessandra Ciociola. notizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web