michele morrone avvistato con giada alessandrini di temptation island la tentatrice del triangolo con rosario e alessandra

Notizia in breve

Un attore è stato fotografato in una discoteca insieme a una delle tentatrici del reality condotto da Filippi Bisciglia su Canale 5. La donna, nota per il suo ruolo nel programma e coinvolta in un triangolo con altri concorrenti, era al suo fianco durante il momento. L'incontro è stato documentato da alcuni scatti pubblicati sui social. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dai protagonisti.