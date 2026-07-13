Michele Morrone avvistato con Giada Alessandrini di Temptation Island la tentatrice del triangolo con Rosario e Alessandra
Un attore è stato fotografato in una discoteca insieme a una delle tentatrici del reality condotto da Filippi Bisciglia su Canale 5. La donna, nota per il suo ruolo nel programma e coinvolta in un triangolo con altri concorrenti, era al suo fianco durante il momento. L'incontro è stato documentato da alcuni scatti pubblicati sui social. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dai protagonisti.
L'attore sarebbe stato paparazzato in discoteca con la tentatrice che sta facendo discutere nel reality condotto da Filippi Bisciglia su Canale 5 L'attore e modello Michele Morrone sarebbe stato avvistato in compagnia di Giada Alessandrini, una delle tentatrici più chiacchierate dell'attuale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Michele Morrone avvistato in discoteca con la tentatrice Giada Alessandrini
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#CanYaman #Bro Prime presento Italia 2026 IG Ilker IG francescaniespolo.it ...e attesissima è anche la serie Bro con Can Yaman. ...perché ad un certo punto c'erano Michele Morrone e Can Yaman e io non sapevo più dove guardare. x.com
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